33-latek podciął bratu gardło. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Decyzją sądu na 3 miesiące został tymczasowo aresztowany 33-letni mieszkaniec gminy Orzysz podejrzany o usiłowanie zabójstwa brata.

Policjanci zatrzymali tego mężczyznę w piątek (14 lutego). Tego dnia w godzinach popołudniowych patrol z Komisariatu Policji w Orzyszu został wezwany na interwencję do jednej z miejscowości na terenie gminy. To właśnie tam, w miejscu zamieszkania, awanturowali się dwaj nietrzeźwi bracia.Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że młodszy z braci podczas kłótni przewrócił starszego na podłogę, usiadł na nim i grożąc pozbawieniem życia podciął mu nożem szyję. Z pomocą przybiegli sąsiedzi, którzy usłyszeli krzyki. Ranny mężczyzna przewieziony został do szpitala.Młodszy brat został zatrzymany w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Policjantom powiedział, że chciał brata tylko nastraszyć.33-latek latek dopuścił się popełnienia tego przestępstwa w okresie tzw. recydywy. Grozi mu kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.KPP Pisz